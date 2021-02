Golfprofi Kaymer bei Johnson-Sieg auf Platz 18

Köln (SID) - Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat auf der Europa-Tour in Saudi-Arabien beim Erfolg von US-Masterssieger Dustin Johnson Platz 18 belegt. Der zweimalige Major-Gewinner aus Mettmann vergab auf dem Par-70-Platz in King Abdullah Economic City auf der Schlussrunde mit Bogeys an der 16 und 18 eine Top-10-Platzierung, er erhielt dafür noch eine Prämie von 35.700 Euro.

Kaymer erreichte den geteilten zehnten Platz © SID

Den Siegerscheck über 475.425 Euro holte sich der Weltranglistenerste Dustin Johnson (USA), der das Turnier zum zweiten Mal binnen drei Jahren gewann. Der Schwiegersohn von Eishockey-Legende Wayne Gretzky lag mit 265 Schlägen zwei vor dem Verfolgerduo Tony Finau (USA) und Dustin Johnson (England). Der zweite deutsche Starter, Maximilian Kieffer (Düsseldorf), wurde mit 275 Schlägen 29.