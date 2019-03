Golfprofi Kieffer in der Weltrangliste stark verbessert

Köln (SID) - Golfprofi Maximilian Kieffer (Düsseldorf) hat sich mit seinem zweiten Platz bei der Oman Open in der Weltrangliste stark verbessert und könnte Martin Kaymer sogar bald als deutsche Nummer eins ablösen. Der 28-Jährige kletterte im Ranking mit 0,7344 Durchschnittspunkten um 67 Positionen auf Platz 234. Der zweimalige Majorgewinner Kaymer (Mettmann) verlor nach Platz 67 beim US-Turnier in Palm Beach Gardens weiter an Boden und wird mit 0,8932 Zählern nur noch auf Rang 190 geführt.

Auf dem 234. Platz der Weltrangliste: Maximilian Kieffer © SID

An der Spitze des Rankings fand kampflos ein Wechsel statt. Wieder die Nummer eins ist US-Profi Dustin Johnson (9,9231), der den Engländer Justin Rose (9,9223) an der Spitze ablöste. Beide Spieler war am Wochenende nicht aktiv, unterschiedliche Streichergebnisse waren für den Tausch verantwortlich.