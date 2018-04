Golfprofi Kieffer mit gutem Auftakt in Marokko

Rabat (SID) - Golfprofi Maximilian Kieffer hat beim Europa-Tour-Turnier in Rabat/Marokko einen guten Auftakt hingelegt. Der Düsseldorfer, der in der vergangenen Woche in Madrid bereits Zwölfter geworden war, spielte auf dem Par-72-Kurs am Donnerstag eine 70 und belegte damit zunächst den zwölften Rang. Der Waliser Bradley Dredge und Alvaro Quiros aus Spanien führen das Leaderboard mit jeweils 67 Schlägen an.

Nach zwei Runden Siebter in Malaysia: Maximilian Kieffer © SID

Marcel Siem (Ratingen) landete mit einer 71 auf Position 24. Marcel Schneider (Pleidelsheim) spielte eine 74 (Rang 79), Sebastian Heisele (München) beendete den ersten Turniertag mit 77 Schlägen auf Position 132.