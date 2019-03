Golfprofi Kieffer verpasst ersten Sieg auf der Europa-Tour

Maskat (SID) - Golfprofi Maximilian Kieffer hat seinen ersten Sieg auf der Europa-Tour hauchdünn verpasst. Zum Abschluss des Turniers in Maskat/Oman spielte der 28-jährige Düsseldorfer auf dem Par-72-Kurs Platzstandard und benötigte mit 282 Schlägen nur einen Schlag mehr als Sieger Kurt Kitayama (USA).

Nach zwei Runden Siebter in Malaysia: Maximilian Kieffer © SID

Kieffer führte das Feld bis kurz vor dem Ende an, am vorletzten Loch unterlief ihm jedoch ein Bogey, das ihn den Sieg kostete. Zur Halbzeit hatte Kieffer, der als Dritter in die Schlussrunde startete, zusammen mit dem Dänen Joachim B. Hansen noch geführt. Im 173. Anlauf hat Kieffer damit seine 23. Top-10-Platzierung erreicht.

Gut schlug sich auf der Arabischen Halbinsel auch Max Schmitt. Der Bad Kreuznacher belegte beim mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Turnier mit 290 Schlägen Rang 27. Am Cut (148) scheiterte dagegen der Nürnberger Bernd Ritthammer (153), Siem hatte nach seiner 76er-Auftaktrunde zurückgezogen.