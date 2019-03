Golfprofi Kieffer weiter in guter Form

Doha (SID) - Golfprofi Maximilian Kieffer befindet sich nach seinem zweiten Platz bei der Oman Open auf der Europa-Tour weiter in guter Form. Der Düsseldorfer spielte zum Auftakt des Katar Masters in Doha nach einem Eagle am Schlussloch eine 69 und belegte damit den geteilten zehnten Platz. Der Rückstand des 28-Jährigen auf die Spitzenreiter Adri Arnaus (Spanien) und Justin Walters (Südafrika) beträgt nur zwei Schläge.

Maximilian Kieffer belegte in Göteborg den dritten Platz © SID

Kieffer hofft nach dem vergeblichen Anlauf in Maskat erneut an seinem ersten Toursieg. In bislang 173 Turnieren gelang ihm der große Wurf noch nie, 23-mal landete er in den Top 10. Kieffer wäre der sechste deutsche Sieger nach Bernhard Langer, Martin Kaymer, Sven Strüver, Alex Cejka und Marcel Siem.

Die anderen beiden deutschen Starter neben Kieffer erwischten einen durchwachsenen Start. Max Schmitt (Bad Kreuznach) und Bernd Ritthammer (Nürnberg) kamen jeweils mit einer 73 ins Klubhaus.