Golfprofi Knappe vor zweitem Top-10-Resultat

Prag (SID) - Golfprofi Alexander Knappe steht vor seinem zweitem Top-10-Resultat auf der Europa-Tour. Der 29-Jährige aus Paderborn spielte am dritten Tag des Czech Masters in Prag eine 69 und belegte mit 205 Schlägen den achten Platz. Bislang hat Knappe als bestes Ergebnis Rang fünf 2017 in Bad Griesbach erzielt.

Europa-Tour: Alexander Knappe kurz vor Top-Ten-Platz © SID

Gemeinsame Spitzenreiter vor der Schlussrunde in der tschechischen Hauptstadt sind der dreimalige Major-Gewinner Padraig Harrington aus Irland und der Italiener Andrea Pavan mit jeweils 199 Schlägen. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer nimmt mit 207 Schlägen Position 16 ein, der Münchner Sebastian Heisele hat auf Platz 33 zwei Schläge mehr auf dem Konto.