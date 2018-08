Golfprofi Lyle an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben

Sydney (SID) - Der australische Golfprofi Jarrod Lyle ist tot. Der Familienvater verstarb am Mittwochabend im Alter von 36 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. "Es bricht mir das Herz mitzuteilen, dass Jarrod nicht mehr länger unter uns ist", schrieb Lyles Ehefrau Briony in einer Stellungnahme. Der frühere PGA-Tour-Spieler hinterlässt zwei Kinder.

Jarrod Lyle verstarb an den Folgen einer Krebserkrankung © SID

"Lusi, Jemma und ich sind nun damit konfrontiert, ein Leben ohne den besten Ehemann und Vater leben zu müssen. Wir fühlen nichts als Trauer", schrieb Briony Lyle. Jarrod Lyle hatte sich wegen seiner Leukämie-Erkrankung in der vergangenen Woche in die palliative Versorgung begeben. Als 17-Jähriger hatte er die Krankheit zunächst überwunden, ehe 2012 erneut Symptome aufgetreten waren.

"Er bat mich, eine einfache Nachricht weiterzugeben: 'Danke für die Unterstützung, die die Welt für mich bedeutete. Meine Zeit war kurz - aber wenn ich dabei geholfen habe, auf die Familien aufmerksam zu machen, die mit dem Krebs leben müssen, dann war sie hoffentlich nicht umsonst'", schrieb Briony Lyle.