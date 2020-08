Golfprofi Scheffler spielt in Boston sensationelle 59er-Runde

New York (SID) - Golfprofi Scottie Scheffler ist auf der US-Tour eine Sensationsrunde gelungen. Der US-Amerikaner spielte beim Northern Trust in Norton/Massachusetts auf der zweiten Runde eine 59 und stellte mit zwölf Schlägen unter Par einen neuen Platzrekord auf. Es ist die zweitbeste Runde in der Geschichte der US-Tour, nur sein Landsmann Jim Furyk war 2016 bei den Travelers Championship eine 58 gelungen.

Insgesamt ist Scheffler in der langen Historie der US-Tour erst der zwölfte Spieler, der eine Runde unter 60 Schlägen schafft. Auch der deutschen Nummer eins Martin Kaymer war das Kunststück schon einmal gelungen, der Mettmanner spielte 2006 als Nachwuchsprofi beim Habsberg Classic eine 59. Der 24-jährige Scheffler schob sich mit seiner Fabelrunde beim mit 9,5 Millionen US-Dollar dotierten Turnier um 70 Plätze auf den zweiten Rang nach vorne.