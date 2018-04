Golfprofi Siem schiebt sich in Marokko unter die Top 10

Rabat (SID) - Golfprofi Marcel Siem hat sich beim Europa-Tour-Turnier in Rabat/Marokko unter die besten Zehn geschoben. Der 37 Jahre alte Ratinger spielte auf dem Par-72-Kurs am Freitag eine 71 und belegt zur Halbzeit den geteilten zehnten Rang. Alvaro Quiros aus Spanien führt das Leaderboard mit fünf Schlägen Vorsprung auf Siem nach dem zweiten Tag weiter an.

Malmö: Starke Runde von Profigolfer Marcel Siem © SID

Maximilian Kieffer (Düsseldorf) rutschte nach einer schwachen 75er-Runde und fünf Bogeys von Platz zwölf auf Rang 34 ab. Marcel Schneider (Pleidelsheim) spielte eine 73 (Rang 62) und schaffte als dritter deutscher Golfprofi den Cut, an dem Sebastian Heisele (München) als 119. scheiterte.