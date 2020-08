Golfspielerin Popov weiter stark bei British Open

Köln (SID) - Golfspielerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) hat sich bei der British Open in Troon/Schottland erneut in starker Form präsentiert. Die 304. der Weltrangliste spielte am zweiten Tag des Majorturniers auf dem Par-71-Kurs eine 72 und belegt mit 142 Schlägen weiter den geteilten zweiten Platz. Die 27-jährige Popov hatte sich mit einer Top-Ten-Platzierung bei einem Turnier in Ohio Anfang August für die British Open qualifiziert.

Sophia Popov steht ach dem zweiten Tag auf Rang zwei © SID

Die Schwedin Dani Holmqvist setzte sich nach der zweiten Runde mit 141 Schlägen an die Spitze des Leaderboards. Die nach der ersten Runde führende US-Amerikanerin Amy Olson fiel mit einer 81 weit zurück.