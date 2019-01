Gomez zweifacher Testspiel-Torschütze für Stuttgart

La Manga (SID) - Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich zum Abschluss seines Trainingslagers in La Manga mit einem 2:2 (0:0) gegen den belgischen Erstligisten Cercle Brügge begnügen müssen. Ex-Nationalspieler Mario Gomez (54., 55.) traf per Doppelschlag für die Schwaben, Dylan De Belder (58.) und Adrien Bongiovanni (87.) erzielten die Treffer für Brügge.

Mario Gomez schnürte gegen Brügge einen Doppelpack © SID

Den ersten Test in Spanien hatte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht 2:3 verloren. Stuttgart startet am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in die Rückrunde.