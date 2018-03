Goretzka macht Tedesco Druck vor Torwanddebüt

Mainz (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat vor seinem Debüt an der Torwand des "aktuellen Sportstudio" Druck aus den eigenen Reihen bekommen. "Wir streben ja immer nach dem Maximum. Also erwarte ich sechs Treffer", sagte Schalkes Mittelfeldspieler Leon Goretzka nach dem glücklichen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg am Freitagabend beim FSV Mainz 05 mit einem Augenzwinkern.

Goretzka macht seinem Coach Tedesco Druck © SID

Der 32-jährige Tedesco selbst wollte die Erwartungshaltung dagegen etwas dämpfen. "Ich glaube, Ralph Fährmann hat zwei Dinger gemacht", merkte er an: "Ein bisschen Druck ist also da. Viel schlechter will ich auch nicht sein." Tedesco ist am Samstag (23 Uhr) erstmals im Laufe seiner noch jungen Trainerkarriere in der ZDF-Sendung zu Gast.

Mit Schalke liegt der Deutsch-Italiener nach dem mühsamen Auswärtssieg in Mainz weiter klar auf Champions-League-Kurs. Durch den vierten Dreier in Serie festigten die Königsblauen Platz zwei in der Tabelle. Das Tor des Tages für die spielerisch allerdings enttäuschenden Gelsenkirchener hatte Daniel Caligiuri (55.) erzielt.