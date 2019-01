Goretzka sieht sich "momentan" als Stammspieler

München (SID) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka zählt sich nach seinem Galaauftritt zum Rückrundenauftakt bei der TSG Hoffenheim (3:1) zu den Stammspielern beim Rekordmeister Bayern München. "Davon gehe ich momentan aus", sagte der 23-Jährige im kicker-Interview auf die Frage, ob er von Beginn an spielen würde, wenn schon am Samstag das Achtelfinale in der Champions League beim FC Liverpool anstehen würde.

Sieht sich "momentan" als Stammspieler: Leon Goretzka © SID

Gegen die TSG hatte Goretzka mit zwei Toren geglänzt. Diese Ausbeute aber "als Maßstab zu nehmen, wäre etwas zu hoch gegriffen", sagte Goretzka, der vor der Saison von Schalke 04 nach München gewechselt war: "Ich kann auch ohne Tore unverzichtbar sein. Und das Spiel sehe ich nicht als mein bestes für Bayern." Die zweite Halbzeit sei "von uns bei Weitem nicht so gut wie die erste" gewesen. "Daran hatte ich meinen Anteil", sagte der Mittelfeldspieler: "Ich hatte nicht mehr die Ballsicherheit, war nicht mehr so oft anspielbar."

Für den Nationalspieler wäre es "das Schlimmste", wenn der Rekordmeister seinen Titel in dieser Saison nicht erfolgreich verteidigen würde. Tabellenführer Borussia Dortmund (sechs Punkte Vorsprung) habe seiner Mannschaft aber nach dem BVB-Sieg in der Hinrunde "irgendetwas" voraus. "Das wiederum müssen wir herausfinden und im kommenden Halbjahr geradebiegen", sagte Goretzka.