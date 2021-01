Gosens mit Bergamo 1:1 in Udinese

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat in der italienischen Serie A mit Atalanta Bergamo den Sprung auf Platz drei verpasst. Die Gäste kamen bei Udinese Calcio nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und haben nun 33 Punkte. Roberto Pereyra traf bereits in der ersten Minute für das Team aus Udine, Luis Muriel (44.) glich für Atalanta aus. Gosens wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.