Gosens trifft gegen Juve - Khedira verschuldet Handelfmeter

Köln (SID) - Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat den italienischen Fußball-Renommierklub Juventus Turin mit seinem Tor beinahe in die Knie gezwungen. In der 53. Minute war der 25-Jährige per Kopf zur zwischenzeitlichen Führung beim 1:3 (0:0) erfolgreich. Für den gebürtigen Emmericher war es das vierte Serie-A-Saisontor.

Juventus wendet Pleite dank Gonzalo Higuain (l.) ab © SID

Gonzalo Higuain (74./82.) und Paulo Dybala (90.+2) wendeten die drohende Pleite für den Abonnementmeister ab und sicherten den Dreier für die Turiner. Mit 35 Punkten behauptete Juve die Tabellenführung vor Inter Mailand. Gosens wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

Juve-Ass und Rio-Weltmeister Sami Khedira hatte zuvor einen Handelfmeter verschuldet. Aber die Gastgeber konnten kein Kapital daraus schlagen, Musa Barrow (18.) setzte den Strafstoß an die Latte.

Die Alte Dame aus Turin war ohne Superstar Cristiano Ronaldo angetreten. Trainer Maurizio Sarri schonte den fünfmaligen Weltfußballer. Das Ziel sei es, "dass er in der Champions League gegen Atletico Madrid wieder dabei ist", sagte Sarri. Ronaldo, der über Knieprobleme klagt, absolviert derzeit ein Spezialtraining.