"Gradmesser" mit Blick auf die WM: Handballerinnen gegen Weißrussland und Kosovo gefordert

Hamburg (SID) - Weißrussland schlagen, im Kosovo nachlegen - Henk Groener gibt den Auftrag an die deutschen Handballerinnen ohne großen Verhandlungsspielraum vor. Beim Start der EM-Qualifikation erwartet der Bundestrainer vom Team um Kapitänin Kim Naidzinavicius nicht allein vier Punkte. Groener geht es auch um positive Erkenntnisse in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Japan.

Henk Groener will vor der WM neue Erkenntnisse gewinnen © SID

"Zwei Gradmesser mit Blick auf die WM", sieht der 58-Jährige in den Partien am Mittwoch in Coburg (18.30 Uhr/Sport1) und der dann folgenden Aufgabe am Sonntag im Kosovo: "Auch daher wollen wir beide Spiele gewinnen." Dritter Gegner der lösbaren Gruppe ist Slowenien. Die ersten beiden Teams der Staffel erhalten ein Ticket für die EM 2020 in Dänemark und Norwegen.

Das Turnier in Skandinavien ist für Groener aber noch weit weg, der Niederländer beschäftigt sich aktuell viel mehr mit der WM in Japan. Schon am 30. November steigt bei dem Großevent das erste Duell der DHB-Auswahl gegen Brasilien. Es geht in Asien auch um die Chance auf die Sommerspiele in Tokio 2020.

Dafür muss im Team und drumherum alles passen. Groener erhält bei dem Lehrgang in Oberfranken erstmals Unterstützung von Maren Baumbach. Die langjährige Nationalspielerin ist Nachfolgerin von Laura Steinbach als Teammanagerin.