Graf glaubt fest an weitere Grand-Slam-Titel für Serena Williams

Melbourne (SID) - Für Deutschlands Tennis-Ikone Steffi Graf (49) ist es nur eine Frage der Zeit, bis Serena Williams den Grand-Slam-Rekord der Australierin Margaret Court (24 Titel) einstellen wird. "Ich weiß nicht, ob sie es hier schafft, aber ich glaube absolut daran, dass es ihr gelingen kann", sagte Graf der Tageszeitung Herald Sun bei einem ihrer seltenen Besuche in Melbourne.

Die 37 Jahre alte Williams (USA) hatte ihren 23. und bislang letzten Majortitel vor zwei Jahren bei den Australian Open gefeiert und damit Graf (22 Titel) in der "ewigen" Bestenliste hinter sich gelassen. Damals war Williams bereits in der achten Woche schwanger. Nach der Geburt ihrer Tochter Olympia erreichte sie 2018 die Endspiele in Wimbledon und bei den US Open, am Donnerstag trifft sie in der zweiten Runde auf Eugenie Bouchard aus Kanada.

Graf traut Williams sogar mehr als einen weiteren Triumph bei den vier Grand Slams zu. "Sie ist erfahren und noch immer entschlossen, wenn sie es genießt und ihr Körper mitspielt, wüsste ich nicht, warum sie es nicht schaffen sollte", sagte Graf. Die langjährige Nummer eins der Tenniswelt war für einen Sponsorentermin zum ersten Mal seit 15 Jahren nach Melbourne gekommen, reist allerdings am Ende der Woche bereits wieder zurück in ihre Wahlheimat Las Vegas.

Am Mittwoch hatte sie bei den Australian Open ihren Mann Andre Agassi unterstützt, der mittlerweile den Bulgaren Grigor Dimitrow trainiert. Auch die beiden gemeinsamen Kinder Jaden Gille und Jaz Elle wollten mit nach Down Under reisen, "sie haben hart dafür gekämpft, aber die Schule hat gerade erst begonnen und sie gehen beide zur Highschool", sagte Graf.

Auch wenn sie selbst kaum noch auf der großen Tennisbühne zu sehen ist, habe sie "glückliche Erinnerungen", sagte Graf: "Es gibt so vieles in diesem Sport, für das ich dankbar bin." Die Australian Open hatte Graf viermal gewonnen (1988, 1989, 1990 und 1994). 1999 beendete sie ihre Profikarriere.