Grand Finals: Nach Boll scheitern auch Ovtcharov und Franziska

Köln (SID) - Alle deutschen Tischtennis-Asse sind bei den Grand Finals der World Tour in Zhengzhou/China schon im Achtelfinale gescheitert. Nach Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) kam am Freitag auch für Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Patrick Franziska (Saarbrücken) das Aus.

Als Nummer eins der Welt in Montreux: Dimitrij Ovtcharov © SID

Ovtcharov, Finalist von 2017, kassierte bei der mit insgesamt 1,001 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung eine 2:4-Niederlage gegen den Chinesen Lin Gaoyuan. Franziska musste sich Vorjahressieger Tomokazu Harimoto aus Japan mit 0:4 geschlagen geben. Boll hatte bereits tags zuvor gegen Chinas Topspieler Fan Zhendong den Kürzeren gezogen (0:4).

Im Doppel verloren Boll und Franziska ihr Halbfinale gegen die Taiwanesen Liao Cheng-Ting/Lin Yin-Ju 2:3 und mussten sich mit Bronze begnügen.

Ovtcharov ärgerte sich nach seinem Aus über den Spielverlauf. "Im ersten führe ich 11:10, im zweiten habe ich 9:9 bei eigenem Aufschlag und im dritten Satz liege ich 7:4 vorn - ich hätte auch genau so gut 3:0 führen können", sagte der 31-Jährige. Deutsche Frauen sind in China nicht am Start.