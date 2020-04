Grand National: 2,9 Millionen Euro für Kampf gegen Corona

Köln (SID) - Durch das bedeutende Pferderennen Grand National sind trotz der Coronakrise umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt worden. Zwar fand der traditionelle Wettkampf in Aintree bei Liverpool in diesem Jahr nur als virtuelles Rennen statt, dank der mehr als fünf Millionen Fernsehzuschauer kam dennoch eine hohe Summe zustande. Die von den Buchmachern gespendeten Wettgewinne sollen dem britischen Gesundheitssystem NHS zugutekommen.

Das virtuelle Rennen gehört ohnehin zum Programm © SID

Das Grand National ist das wichtigste, aber auch eines der umstrittensten Hindernisrennen in Großbritannien. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt worden. Das virtuelle Rennen in 3D-Grafik gehört ohnehin seit 2017 zum Programm, in diesem Jahr wurde es zum Hauptevent. Der Sieg ging an den 18:1-Favoriten Potters Corner.