Grand-Slam-Debütant Köpfer überraschend in Runde zwei von Wimbledon

Wimbledon (SID) - Mit Jan-Lennard Struff und überraschend auch Grand-Slam-Debütant Dominik Köpfer haben beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zwei deutsche Männer die zweite Runde erreicht. Während der 25-jährige Köpfer (Furtwangen) den Serben Filip Krajinovic 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), 6:1 schlug, setzte sich Struff (Warstein/Nr. 33) gegen Radu Albot (Rumänien) 6:4, 6:3, 6:2 durch.

Wimbledon: Jan-Lennard Struff freut sich über den Sieg © SID

Köpfer hatte in der Vorwoche im nordenglischen Ilkley seinen ersten Titel auf der zweitklassigen Challenger-Tour gewonnen und dadurch eine Wildcard für Wimbledon erhalten. Struff, der erstmals in seiner Karriere zu den gesetzten Spielern bei einem der vier Majors gehört, hatte im Vorjahr mit dem Drittrundeneinzug sein bestes Ergebnis in London verbucht.

Nächster Gegner für Köpfer ist nun Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 24) oder Matthew Ebden (Australien), Struff bekommt es mit Taylor Fritz oder dem ehemaligen Wimbledon-Finalisten Tomas Berdych (Tschechien) zu tun. Am Montag waren noch alle fünf gestarteten Deutschen, darunter auch Topspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 5), an ihrer Auftakthürde gescheitert.