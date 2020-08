Grand-Slam-Fluch besiegt: Friedsam erreicht zweite Runde gegen Kerber

New York (SID) - Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hat ihren Grand-Slam-Fluch besiegt und erstmals die zweite Runde bei den US Open erreicht. Die 26-Jährige gewann in New York gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide 6:2, 6:2. Nach 1:14 Stunden verwandelte Friedsam ihren ersten Matchball. In der nächsten Runde kommt es zum deutschen Duell mit der Kielerin Angelique Kerber.

Anna-Lena Friedsam steht in Runde zwei der US Open © SID

Friedsam hatte zuletzt 2016 in Wimbledon ein Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Nach der Coronapause war Friedsam zuletzt bei zwei Auftritten auf WTA-Ebene zweimal in der Qualifikation gescheitert.