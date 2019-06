Grand-Slam-Helden Krawietz/Mies schlagen auch in Hamburg auf

Hamburg (SID) - Die Grand-Slam-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies werden auch bei den mit 1,713 Millionen Euro dotierten Hamburg European Open vom 20. bis 28. Juli am Rothenbaum aufschlagen. Dies gab die neue Turnierdirektorin Sandra Reichel am Donnerstag in der Hansestadt bekannt.

Krawietz (l.) und Mies (r.) starten in Hamburg © SID

Das Duo aus Coburg und Köln hatte am vergangenen Wochenende sensationell bei den French Open die Doppel-Konkurrenz gewonnen. Ab Samstag haben die beiden Spezialisten bereits ihre Teilnahme am Rasenturnier im westfälischen Halle zugesagt. Ihr Sieg in Paris war der erste eines deutschen Herren-Doppels bei einem Grand-Slam-Turnier seit 82 Jahren.

In Hamburg führt French-Open-Finalist Dominic Thiem die Setzliste an, der Österreicher ist die aktuelle Nummer vier der Weltrangliste. Gemeldet haben auch Titelverteidiger Nikolos Basilaschwili aus Georgien sowie die ehemaligen Rothenbaum-Gewinner Fabio Fognini aus Italien, Leonardo Mayer (Argentinien) und der Slowake Martin Klizan.

Sicher im 32er-Hauptfeld stehen Jan-Lennard Struff (Warstein), der Augsburger Philipp Kohlschreiber sowie via Wildcard Rudi Molleker aus Berlin. Klaus Eberhard, Sportdirektor des Deutschen Tennis Bundes, hält weitere Wildcards für deutsche Nachwuchsspieler bereit.

Der Wechsel des Untergrunds von Sand auf Hartboden ist ebenso frühestens 2021 eine Option wie die Ausweitung des traditionsreichen Wettbewerbs zu einem Kombiturnier mit Damen- und Herren-Konkurrenz. "Ich sehe da im Moment eine Fifty-Fifty-Chance", sagte dazu Veranstalter Peter-Michael Reichel.

Neuer TV-Partner des Rothenbaum-Turniers ist der NDR, der das Finale am 28. Juli (12.00 Uhr) live bei N3 ausstrahlt. Vom 24. bis 27. Juli werden täglich zwei Partien bei www.ndr.de und www.sportschau.de gestreamt.