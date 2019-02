Grand-Slam: Judoka Wagner holt Silber zum Abschluss

Düsseldorf (SID) - Anna-Maria Wagner hat den deutschen Judoka beim Heim-Grand-Slam in Düsseldorf einen erfolgreichen Abschluss beschert. Die 22-Jährige aus Ravensburg musste sich erst im Finale der Klasse bis 78 kg der Brasilianerin Mayra Aguiar geschlagen geben und gewann die Silbermedaille. 14 Sekunden vor Kampfende gelang Aguiar eine entscheidende kleine Wertung.

Wagner überzeugte beim Heim-Grand-Slam mit Platz zwei © SID

Am Samstag hatten Miriam Butkereit (Glinde/bis 70 kg) und Dominic Ressel (Kronshagen/bis 81 kg) Silber und Bronze für den Deutschen Judo-Bund (DJB) geholt. Der DJB beendet den Heim-Grand-Slam somit mit der soliden Ausbeute von drei Medaillen.

Bei den Männern scheiterte Schwergewicht Johannes Frey (Düsseldorf) in der Klasse über 100 kg am Schlusstag zum Auftakt der Trostrunde am Mongolen Duurenbajar Ulziibajar. In den übrigen Gewichtsklassen der Frauen (+78 kg) sowie der Männer (-90 und -100 kg) erreichten keine Deutschen die Final- oder Trostrunde.

Beim Grand Slam, der größten Judo-Veranstaltung in Deutschland, waren über 600 Athleten aus 93 Nationen am Start. Am Samstag hatten 4100 Zuschauer für eine deutsche Rekordkulisse gesorgt.