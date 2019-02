Grand-Slam: Zwei Medaillen für deutsche Judoka

Düsseldorf (SID) - Die deutschen Judoka haben am zweiten Wettkampftag des Heim-Grand-Slams in Düsseldorf ihre ersten beiden Medaillen gewonnen. Miriam Butkereit (Glinde) musste sich erst im Finale der Klasse bis 70 kg der Olympiadritten Sally Conway aus Großbritannien mit Ippon geschlagen geben und gewann Silber. Dominic Ressel (Kronshagen/bis 81 kg) besiegte im kleinen Finale Dagvasuren Nyamsuren aus der Mongolei und holte wie im Vorjahr Bronze.

Die deutschen Judoka waren in Düsseldorf erfolgreich © SID

Der Weltranglisten-267. Timo Cavelius (Hof) schaffte es in der Klasse bis 81 kg überraschend bis in die Trostrunde und wurde Siebter. Alexander Wieczerzak (Wiesbaden), Weltmeister von 2017, musste seinen Start kurzfristig wegen einer Fußverletzung absagen. Grand-Slam-Sieger wurde der Japaner Sotaro Fujiwara.

In der Frauen-Klasse bis 63 kg war für die EM-Dritte Martyna Trajdos (Hamburg) als beste Deutsche im Achtelfinale Schluss. Der Sieg ging an Tashiro Miku aus Japan. Bei den Männern scheiterte Anthony Zingg (Leverkusen) in der Klasse bis 73 kg zum Auftakt der Trostrunde. Olympiasieger Shohei Ono untermauerte die Stärke der Japaner, sieben von neun Goldmedaillen gingen ins Mutterland des Judo.

Beim Grand Slam, der größten Judo-Veranstaltung in Deutschland, kämpfen noch bis Sonntag rund 700 Athleten aus fast 100 Nationen um Medaillen und Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.