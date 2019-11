Grand Slam of Darts: Price holt sich erneut den Titel

Köln (SID) - Der Waliser Gerwyn Price hat seinen Titel beim Grand Slam of Darts erfolgreich verteidigt. Der 34-Jährige bezwang im Finale des vorletzten Major-Turniers vor der WM in London (13. Dezember bis 1. Januar) nach einer bärenstarken Leistung den chancenlosen Schotten Peter Wright 16:6. Bereits im Halbfinale hatte sich Price in bestechender Form gezeigt und Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande) erstmals in seiner Karriere geschlagen (16:12).

Price gewinnt zum zweiten Mal den Grand Slam of Darts © SID

Für den Gewinn seines zweiten Major-Titels erhielt der ehemalige Rugby-Profi Price 125.000 Pfund (rund 146.000 Euro). Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier, an dem Profis der beiden konkurrierenden Verbände PDC und BDO teilnehmen.