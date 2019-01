Greipel am Schlusstag in Gabun knapp bezwungen

Libreville (SID) - Radprofi Andre Greipel hat zum Ende seines Afrika-Abenteuers bei der Rundfahrt La Tropical Amissa Bongo in Gabun einen weiteren Sieg knapp verfehlt. Auf der 140 km langen Schlussetappe von Nkok in die Hauptstadt Libreville musste sich der 36 Jahre alte Sprinter mit dem undankbaren zweiten Rang begnügen. Der Tageserfolg ging an den Franzosen Lorrenzo Manzin (Vital Concept).

Andre Greipel fuhr am Ende auf den zweiten Rang © SID

Die Gesamtwertung entschied Niccolo Bonifazio (Italien/Direct Energie) für sich, Greipel wurde Dritter. Der gebürtige Rostocker hatte am Samstag den ersten Etappensieg für sein neues französisches Team Arkea-Samsic gefeiert.

Auf der Tour durch Gabun stellten afrikanische Fahrer rund drei Viertel des Starterfeldes, neun Staaten des Kontinents sowie Mauritius waren mit ihrer Nationalmannschaft am Start. Radsport als Leistungssport erfreut sich in Afrika zunehmender Popularität.

Greipel war zur Saison 2019 nach acht Jahren beim belgischen Team Lotto-Soudal zu der zweitklassigen Continental-Pro-Mannschaft gewechselt. Die Equipe um den elfmaligen Tour-Etappensieger Greipel und den französischen Kletterer Warren Barguil strebt den Aufstieg in die WorldTour an. Das Team hofft, wie im Vorjahr mit einer Wildcard an der Tour de France teilnehmen zu können.