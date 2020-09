Greipel atmet auf: "Bin wieder ein normaler Rennfahrer"

Orcières-Merlette (SID) - Der deutsche Radprofi Andre Greipel blickt nach einem unglücklichen Start in die 107. Tour de France zuversichtlich auf den weiteren Rundfahrtverlauf. "Heute ist der erste Tag, an dem ich wieder ein normaler Rennfahrer bin", sagte Greipel nach der Bergankunft der vierten Etappe am Dienstag im Skiresort Orcieres-Merlette: "Hoffentlich bleibt es so."

Gibt sich zuversichtlich: Radprofi Andre Greipel © SID

Der 38 Jahre alte Sprint-Oldie kämpfte seit dem Auftakt in Nizza am Samstag mit den Folgen eines Sturzes. Sein Knie war in Mitleidenschaft gezogen worden, eine Wunde am Bein musste mit vier Stichen genäht werden. "Die letzten beiden Tage waren unangenehm. Ich bin froh, dass es vorbei ist", sagte Greipel: "Mit Sicherheit fühlt man sich nicht gut, wenn man mit 60 km/h stürzt."

Aufschluss über Greipels Fitness dürfte das Finale der fünften Etappe am Mittwoch in Privas geben. "Es wird in jedem Fall einen Sprint geben. Aber es ist mit Sicherheit keine einfache Ankunft", sagte Greipel: "Ob es für einen reinen Sprinter in meiner Gewichtsklasse etwas ist, muss ich dann mal gucken."