Greipel sprintet in Gabun zum ersten Sieg im neuen Team

Oyem (SID) - Radprofi Andre Greipel hat im sechsten Anlauf den ersten Etappensieg für sein neues französisches Team Arkea-Samsic gefeiert. Der 36 Jahre alte Rostocker sprintete am vorletzten Tag der Rundfahrt La Tropical Amissa Bongo in Gabun auf Platz eins, nachdem er auf den ersten fünf Etappen stets unter den besten Sechs gelegen hatte.

Nach 110 km zwischen Bitam und Oyem setzte sich Greipel vor seinen schärfsten Konkurrenten Niccolo Bonifazio (Italien/Direct Energie), dreimaliger Etappensieger, und Lorrenzo Manzin (Frankreich/Vital Concept), Gewinner auf dem vierten Teilstück, durch. Bonifazio blieb Gesamtführender.

Auf der Tour durch Gabun stellen afrikanische Fahrer rund drei Viertel des Starterfeldes, neun Staaten des Kontinents sowie Mauritius sind mit ihrer Nationalmannschaft am Start. Radsport als Leistungssport erfreut sich in Afrika zunehmender Popularität.

Greipel war zur Saison 2019 nach acht Jahren beim belgischen Team Lotto-Soudal zu der zweitklassigen Continental-Pro-Mannschaft gewechselt. Die Equipe um den elfmaligen Tour-Etappensieger Greipel und den französischen Kletterer Warren Barguil strebt den Aufstieg in die WorldTour an. Das Team hofft, wie im Vorjahr mit einer Wildcard an der Tour de France teilnehmen zu können.