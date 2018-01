Greipel verliert Gesamtführung in Australien - Sieg für Ewan

Stirling (SID) - Der deutsche Top-Sprinter Andre Greipel (Rostock) hat einen weiteren Etappensieg bei der Tour Down Under in Australien klar verpasst. Der 35-Jährige vom Team Lotto-Soudal fiel auf der 148,6 km langen zweiten Etappe von Unley nach Stirling vorzeitig aus dem Hauptfeld zurück und griff nicht in den Sprint um den Sieg ein.

Andre Greipel verpasste seinen zweiten Saisonsieg © SID

Diesen entschied Lokalmatador Caleb Ewan (Mitchelton–Scott) vor seinem Teamkollegen Daryl Impey (Südafrika) und Jay McCarthy (Australien/Bora-hansgrohe) für sich. Ewan übernahm mit dem Erfolg auch die Gesamtführung von Rekordetappensieger Greipel, der das Ziel mit 7:21 Minuten Rückstand auf dem 104. Rang erreichte.

Die dritte Etappe führt am Donnerstag über 146,5 km von Glenelg nach Victor Harbor. Die Tour Down Under endet nach sechs Etappen am Sonntag in Adelaide.