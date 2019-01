Greipel verpasst in Gabun ersten Saisonsieg knapp

Moanda (SID) - Radprofi Andre Greipel ist knapp an seinem ersten Etappensieg für sein neues französisches Team Arkea-Samsic vorbeigesprintet. Auf der zweiten Etappe der Rundfahrt La Tropical Amissa Bongo in Gabun kam der 36-Jährige auf Platz zwei. Der Sieg ging wie am Vortag, als Greipel Dritter geworden war, an den Italiener Niccolo Bonifazio (Direct Energie), Platz drei belegte Außenseiter Bonaventure Uwizeyimana aus Ruanda.

Andre Greipel verpasst Etappensieg in Gabun © SID

Greipel war zur Saison 2019 nach acht Jahren beim belgischen Team Lotto-Soudal zu der zweitklassigen Continental-Pro-Mannschaft gewechselt. Die Equipe um den elfmaligen Tour-Etappensieger Greipel und den französischen Kletterer Warren Barguil strebt den Aufstieg in die WorldTour an. Das Team hofft, wie im Vorjahr mit einer Wildcard an der Tour de France teilnehmen zu können.