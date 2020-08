Greiss bei Islanders eingewechselt - Bittere Pleite gegen Philadelphia

Köln (SID) - Nationaltorhüter Thomas Greiss ist in der Eishockey-Profiliga NHL zu seinem ersten Einsatz für die New York Islanders seit Anfang März gekommen und hat eine bittere Niederlage kassiert. Im zweiten Play-off-Viertelfinalspiel gegen die Philadelphia Flyers wurde der Füssener Ende des ersten Drittels beim Stand von 0:3 eingewechselt, New York unterlag mit 3:4 nach Verlängerung.

Nur einmal geschlagen: Thomas Greiss © SID

Lediglich Philippe Myers konnte Greiss überwinden (63.), der 18 von 19 Schüssen hielt. In der Best-of-seven-Serie steht es jetzt 1:1. Spiel drei findet bereits am Donnerstag (Ortszeit) statt.

Wie zuletzt erhielt Semjon Warlamow im Tor den Vorzug vor Greiss und stellte einen Klubrekord auf. Beim 0:1 wurde der Russe nach 138:17 Minuten ohne Gegentor erstmals wieder bezwungen. Für den vorherigen Play-off-Bestwert der Isles hatte Billy Smith im Jahr 1980 gesorgt (136:59).

Nach zwei weiteren Treffern der Flyers durfte Greiss ran, der 34-Jährige hielt bis zum Ende der regulären Spielzeit alles. Dann traf Myers.