Greiss ganz stark - doch Islanders verlieren Topspiel gegen Lightning

New York (SID) - Auch ein herausragender Thomas Greiss hat die Niederlage der New York Islanders im Spitzenspiel der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nicht verhindern können. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger verlor gegen Tampa Bay Lightning mit 0:1 nach Penaltyschießen, der deutsche Nationaltorwart Greiss parierte in regulärer Spielzeit und Overtime alle 41 Schüsse auf sein Tor. Für den 33-Jährigen war es der dritte Shutout der laufenden Saison, bei seinen vergangenen drei Einsätzen ließ er nur ein Gegentor aus dem Spiel zu.

Aus dem Spiel heraus nicht zu überwinden: Thomas Greiss © SID

"Beide Torhüter waren überragend, sie haben einige großartige Saves gezeigt", sagte Islanders-Coach Barry Trotz auch mit Blick auf Tampa Bays russischen Goalie Andrei Wassilewski (36 Paraden).

Der Schwede Victor Hedman überwand Greiss schließlich entscheidend im Penaltyschießen und sorgte dafür, dass Lightning mit nun 78 Punkten weiter das mit Abstand stärkste Team der Eastern Conference bleibt. Die Islanders (64) folgen auf Rang zwei und haben nun in sieben Spielen in Serie gepunktet.

Nationalspieler Dominik Kahun kam mit den Chicago Blackhawks zu einem 7:3-Erfolg bei den Buffalo Sabres, der 23-Jährige blieb in knapp 12 Minuten Spielzeit ohne Torbeteiligung.