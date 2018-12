Greiss und Kühnhackl verlieren Heimspiel gegen Winnipeg

New York (SID) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss und Stürmer Tom Kühnhackl haben mit den New York Islanders in der NHL eine bittere Heimniederlage kassiert. Beim 1:3 gegen die Winnipeg Jets sorgte ein Doppelschlag innerhalb von 22 Sekunden im letzten Drittel für die Entscheidung. Greiss überzeugte zwar mit 21 Paraden, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Goalie Greiss hält 20 Schüsse © SID

Colorado Avalanche verlor derweil 3:6 bei den Pittsburgh Penguins. Colorado-Torwart Semjon Warlamow, Konkurrent von Nationaltorhüter Philipp Grubauer, musste im letzten Drittel innerhalb von 2:47 Minuten gleich drei Treffer des Schweden Patric Hornqvist hinnehmen.

Turbulent ging es beim 9:6-Auswärtssieg der Calgary Flames gegen die Columbus Blue Jackets zu. Nie zuvor waren in einem Spiel der Blue Jackets 15 Tore gefallen. Columbus führte bereits 4:1, ehe die Gäste im zweiten Drittel mit fünf Treffern in Folge für die Wende sorgten.