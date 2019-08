Gressel gewinnt mit Atlanta den US Open Cup

Köln (SID) - MLS-Champion Atlanta United hat mit dem deutschen Fußballer Julian Gressel den US Open Cup gewonnen. Die Mannschaft des niederländischen Trainers Frank de Boer gewann den ältesten und wichtigsten Pokalwettbewerb in den USA nach einem 2:1 (2:0) gegen Minnesota United. Gressel wurde in der 85. Minute ausgewechselt.

Nächster Titel für Julian Gressel (r.) © SID

Chase Gasper (10./Eigentor) brachte Atlanta vor heimischer Kulisse in Führung, Pity Martinez (16.) machte bereits früh alles klar. Robin Lod (47.) gelang nur noch der Anschlusstreffer, Atlantas Leandro Gonzalez wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.