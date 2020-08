Gressel stellt sich gegen MLS-Klubbesitzer: "Zeit, das Team zu verkaufen"

Köln (SID) - Der deutsche Fußballprofi Julian Gressel von D.C. United aus der Major League Soccer (MLS) hat mit Unverständnis auf Aussagen von Dell Loy Hansen, Besitzer von Ligakonkurrent Real Salt Lake, zum Spielerstreik am Mittwoch reagiert. "Zeit, das Team zu verkaufen", schrieb Gressel (26) am Donnerstag bei Twitter bezugnehmend auf dessen Kommentare.

Wechselte aus Atlanta in die Hauptstadt: Julian Gressel © SID

Dell Loy Hansen hatte in einem Radio-Interview gesagt, dass die Entscheidung der Spieler, aus Protest gegen Polizeigewalt nicht aufzulaufen, seinem Willen für Investitionen ins Team "viel Wind aus den Segeln" genommen habe. Das Verhalten sei "respektlos" gewesen. Die MLS hatte sich am Mittwoch dem Boykott der Basketball-Profiliga NBA aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA angeschlossen.