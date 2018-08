Gridstrafen auch für Sainz und Vandoorne: Hülkenberg doch nicht Letzter am Start

Spa-Francorchamps (SID) - Nico Hülkenberg (Emmerich) steht beim Start zum Großen Preis von Belgien (15.10 Uhr/RTL) nun doch nicht in der letzten Reihe. Der 29-Jährige profitierte ebenso wie Mercedes-Mann Valtteri Bottas (Finnland) von den Gridstrafen für seinen Renault-Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien) und den Belgier Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault). An deren Autos wurden kurzfristig etliche Motorenkomponenten ausgetauscht, womit das zulässige Saisonkontingent in beiden Fällen überschritten ist.

Dank Gridstrafen: Nico Hülkenberg rückt eine Reihe vor © SID

Damit stehen Sainz und Vandoorne in der letzten Reihe, Bottas (17.) und Hülkenberg (18.) vor ihnen. Auch Mercedes und Renault hatten ihre Motoren gewechselt, es aber früher beim Automobil-Weltverband FIA angemeldet.