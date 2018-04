Griechenland: Panathinaikos-Profis beenden Streik

Athen (SID) - Im Streit um ausbleibende Gehaltszahlungen des 20-maligen griechischen Fußballmeisters Panathinaikos Athen an den früheren Bundesligaprofi Jens Wemmer glätten sich die Wogen. Die Profis von Panathinaikos haben am Mittwochabend ihren Streik nach zwei Tagen für beendet erklärt. Am Montag und Dienstag waren die Spieler wegen ausstehender Zahlungen nicht zum Training erschienen.

In der vergangenen Woche war der Klub von der Liga mit einem Abzug von drei Punkten bestraft worden. Panathinaikos soll Wemmer fast 500.000 Euro an Gehaltszahlungen nicht überwiesen haben. Der ehemalige Paderborner spielte von 2015 bis 2017 bei Panathinaikos und ist seitdem vereinslos.

Wie griechische Medien übereinstimmend berichteten, sollen sich die Schulden des tief gefallenen Klubs auf rund 60 Millionen Euro belaufen. Vor der Saison hatte der ehemalige Präsident und wohlhabende Reeder Giannis Alafouzos erklärt, den Verein nicht länger finanziell unterstützen zu wollen. Sollte der Verein wegen der Verbindlichkeiten von der Superliga ausgeschlossen werden, wäre es der erste Abstieg in der Geschichte des Vereins. Nach dem Punktabzug sind die Griechen nur noch Elfter in der 16 Teams umfassenden Liga.