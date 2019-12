Grifo darf wieder: "Entscheiden noch, ob er von Anfang spielt"

Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich von Fußball-Bundesligist SC Freiburg will sich noch nicht festlegen, wie er Offensivspieler Vincenzo Grifo (26) nach seiner abgesessenen Sperre einsetzen wird. "Er hat diese Woche gut trainiert. Man hat gemerkt, dass er eine gesunde Spannung hat. Wir entscheiden noch, ob er von Anfang an spielt oder ob er reinkommt", sagte Streich vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Vincenzo Grifo (M.) in der Startelf? © SID

Grifo hatte im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im November die Rote Karte gesehen, nachdem dieser sich im Anschluss an den Check von David Abraham gegen Coach Streich ein Handgemenge mit dem Frankfurt-Profi geliefert hatte. Grifo war für sein Vergehen für drei Spiele aus dem Verkehr gezogen worden.

In Berlin trifft Streich erstmals auf seinen Trainerkollegen Jürgen Klinsmann. "Ich habe ihm viele Jahre im Fernsehen beim Kicken zugeschaut. Persönlich kennen wir uns nicht. Er ist eine spannende Persönlichkeit im deutschen Fußball", sagte Streich über den ehemaligen Bundestrainer, der Ende November bei den Herthanern die Nachfolge des entlassenen Ante Covic angetreten hatte.