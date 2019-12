"Grinch" Lesser über Weihnachten: "Ich akzeptiere den Baum"

Hochfilzen (SID) - Der Gedanke an Weihnachten erfüllt den zweimaligen Biathlon-Weltmeister Erik Lesser (Frankenhain) ganz und gar nicht mit wohligen Gefühlen. "Ich bin ein Grinch", sagte der 31-Jährige am Rande des Weltcups in Hochfilzen: "Ich akzeptiere den Baum und die Beleuchtung. Mehr aber nicht."

Erik Lesser läuft mit seinem Team auf den zweiten Rang © SID

Auf die Frage, ob er denn schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen habe, antwortete Lesser deshalb auch: "Meine Freundin und ich schenken uns nichts. Und dankenswerterweise besorgt sie auch die Geschenke für meine Familie."