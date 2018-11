Grindel besucht Abschlusstraining des DFB-Teams

Leipzig (SID) - DFB-Präsident Reinhard Grindel hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Länderspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Russland einen Besuch abgestattet. Grindel schaute beim Abschlusstraining am Mittwochabend auf dem Gelände des Bundesligisten RB Leipzig vorbei.

Grindel bevorzugte wohl Sinsheim als Austragungsort © SID

Am Training nahmen 17 Feldspieler und drei Torhüter teil. Marco Reus (Fußprellung) fehlte. Der Dortmunder fällt auch für die Begegnung gegen Russland aus.