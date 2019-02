Großbritannien: Galopprennen wegen Pferdeinfluenza abgesagt

London (SID) - Aufgrund eines Ausbruchs von Pferdeinfluenza hat der britische Galopp-Verband (BHA) alle bis zum nächsten Mittwoch (13. Februar) angesetzten Rennen abgesagt. Ob dieser Termin eingehalten wird, soll am Montag entschieden werden. Der Verband war am Mittwochabend über drei Krankheitsfälle in einem Rennstall informiert worden. Alle drei Pferde waren gegen die Grippe geimpft.

Pferde aus dem betroffenen Gestüt hatten am Mittwoch bei Rennen in Ayr und Ludlow teilgenommen. Daher könnten eine ganze Reihe weiterer Pferde angesteckt worden sein. Die Rennställe wurden informiert und eine Quarantäne verordnet. Wie der Verband mitteilte, kann es bis zu drei Tagen dauern, ehe die Tiere erste Symptome zeigen. "Daher werden wir frühestens am Sonntag alle relevanten Informationen haben", hieß es in der BHA-Mitteilung.

"Die Tatsache, dass die betroffenen Pferde geimpft worden sind, ist Grund für ernsthafte Besorgnis. Um das Risiko einer Ausbreitung der Krankheit zu minimieren, war es notwendig, die Rennen abzusagen", teilte die BHA mit. Ob noch weitere Pferde betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

"Die Gesundheit der Pferde und die Kontrolle des Virus" habe Priorität, so der Verband: "Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen und zu früh wieder mit den Rennen starten. Wir verstehen, welche Auswirkungen dieser Schritt hat - aber die Bekämpfung von Krankheiten und das Wohlergehen unserer Pferde müssen an erster Stelle stehen."