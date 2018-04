Großer Preis von Bahrain: Melbourne-Sieger Vettel nicht Favorit

Sakhir (SID) - Trotz seines Auftaktsieges in Melbourne ist Formel-1-Pilot Sebastian Vettel beim Großen Preis von Bahrain am Sonntag (17.10 Uhr/RTL) bei den Buchmachern nicht der Favorit. Der Sportwettenanbieter bwin listet den Heppenheimer im Ferrari-Cockpit für das zweite Saisonrennen mit einer Quote von 4,00 deutlich schlechter als Weltmeister Lewis Hamilton (1,80), den Vettel vor zwei Wochen beim Großen Preis von Australien noch auf Platz zwei verwiesen hatte. Favorit auf den WM-Titel ist ebenfalls Hamilton mit einer Quote von 1,45 vor Vettel (4,25).