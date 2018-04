Großer Preis von China: Vettel trotz WM-Führung nur Außenseiter

Gibraltar (SID) - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel ist trotz zweier Siege und der souveränen WM-Führung beim Großen Preis von China in Shanghai am Sonntag (8.10 Uhr/RTL) nur Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin sieht den Heppenheimer im dritten Saisonrennen mit einer Quote von 3,00 im Nachteil gegenüber Weltmeister Lewis Hamilton (2,00). Der britische Mercedes-Star ist auch immer noch Favorit auf den erneuten WM-Triumph (1,65), Ferrari-Pilot Vettel ist mit einer Quote von 2,75 notiert.