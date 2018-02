Grubauer siegt mit Capitals, Islanders verlieren ohne Greiss

Buffalo (SID) - Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Washington Capitals haben in der Eishockey-Profiliga NHL mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung in der Metropolitan Division zurückerobert. Bei den Buffalo Sabres, Schlusslicht im Osten, gewannen die Capitals 3:2 und schoben sich mit 75 Punkten wieder an den Pittsburgh Penguins (74) vorbei. Grubauer gelangen bei seinem 20. Saisoneinsatz 32 Paraden.

Philipp Grubauer entschärft 32 Schüsse aufs Tor © SID

Ohne den verletzten Nationaltorhüter Thomas Greiss verloren die New York Islanders derweil nach zuletzt zwei Siegen in Folge mit 3:5 gegen Minnesota Wild. Mit 64 Punkten rutschten die Islanders vom zweiten Wild-Card-Platz der Eastern Conference.