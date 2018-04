Grünschnäbel des Tages: FC Bayern

München (SID) - Besondere Situationen, sagte Jupp Heynckes, "erfordern besondere Maßnahmen". Und weil Bayern München mit dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid das Spiel des Jahres vor der Brust hat, brachte Heynckes am Samstag gegen Frankfurt in der jüngsten Münchner Startelf seit 23 Jahren gleich vier Nachwuchskicker. "Mein Fokus ist auf Dienstag gerichtet", sagte Heynckes nach dem 4:1 (1:0) - und verteilte ein Sonderlob an seine "Grünschnäbel".

Niklas Dorsch erzielte das 1:0 für die Münchner © SID

"Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht. Das war sehr bemerkenswert", sagte der Coach über Niklas Dorsch (20), Lukas Mai (18), Meritan Shabani (19) und Franck Evina (17). Nur Mai verfügte über Bundesliga-Erfahrung, Heynckes hatte ihn in der Vorwoche in Hannover (3:0) gebracht - nur sechs Tage später unterschrieb er einen Profivertrag bis 2021. Eine Perspektive, die nur wenige junge Fußballer haben in der mit Stars gespickten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Dorsch etwa sagte nach seinem glänzenden Einstand mit dem Treffer zum 1:0 (43.): "Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Wo das ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht hier." Anders Evina, der Jüngste im Quartett, dem Heynckes eine "sehr gute Veranlagung" bescheinigte. Sein Nachfolger Niko Kovac werde "noch Freude" an dem Linksaußen haben.

Evina und Co. begeisterten auch ihre erfahreneren Mitspieler. Sandro Wagner sprach von einem "großen, großen Tag fürs Junior-Team. Unsere Jugendabteilung war ja ein bisschen in der Kritik in den letzten Jahren. Jetzt sieht man, dass die Umstellung Früchte trägt, da sind viele, viele gute Jungs dabei. Die haben ihren Mann gestanden vor 70.000, das freut mich riesig für sie".

Auch wenn der Traum vom Bayern-Profi nicht für alle wahr werden wird.