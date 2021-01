Gruppensieg verpasst: DHB-Team unterliegt Ungarn

Gizeh (SID) - Die deutschen Handballer haben bei der WM in Ägypten den Gruppensieg verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor ihr letztes Vorrundenspiel gegen den EM-Neunten Ungarn mit 28:29 (14:15) und startet mit 2:2 Punkten in die am Donnerstag beginnende Hauptrunde.

Trotz hartem Kampf verliert das DHB-Team gegen Ungarn © SID

Bester Torschütze in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Dienstagabend in Gizeh war Linksaußen Marcel Schiller mit sieben Treffern. In der nächsten Turnierphase trifft das DHB-Team zunächst auf Europameister Spanien (3:1 Punkte), die weiteren Gegner sind Polen und Brasilien. Die beiden Erstplatzierten der Hauptrundengruppe I qualifizieren sich für das Viertelfinale.