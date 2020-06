Guardian: Chelsea an Havertz interessiert

Köln (SID) - Der englische Topklub FC Chelsea ist offenbar an der Verpflichtung von Bayer Leverkusens Jungstar Kai Havertz interessiert. Nach Informationen des Guardian sollen die Blues bereits Kontakt zum Fußball-Bundesligisten aufgenommen haben. Die West-Londoner hoffen demnach, den deutschen Nationalspieler für eine Ablösesumme von 70 Millionen Pfund (rund 78 Millionen Euro) zu bekommen.

Kai Havertz erhält Lob von Hansi Flick © SID

Chelsea hatte bereits zuvor laut übereinstimmenden Medienberichten den Zuschlag bei Timo Werner erhalten. In dieser Woche soll der bereits ausverhandelte Rekorddeal über die Bühne gehen. Die Blues überweisen jene 60 Millionen Euro, die in der Ausstiegsklausel in Werners Vertrag (bis 2023) festgeschrieben sind.

Für Chelsea spricht, dass in Hakim Ziyech für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam ein exzellenter Vorbereiter verpflichtet wurde, der den pfeilschnellen Werner mit Pässen "füttern" dürfte. Außerdem steht dort Werners Kumpel Antonio Rüdiger unter Vertrag, beide schafften einst beim VfB Stuttgart den Sprung in den Profifußball.