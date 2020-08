Guardiola-Berater Orobitg: "Pep macht zu 100 Prozent bei City weiter"

Köln (SID) - Auch nach dem vierten gescheiterten Versuch, mit Manchester City die Champions League zu gewinnen, bleibt Pep Guardiola dem englischen Spitzenklub wohl erhalten. "Ja, Pep macht zu 100 Prozent bei City weiter", bestätigte Josep Maria Orobitg, der Berater des spanischen Startrainers, bei SPOX und Goal.

Pep Guardiola wird bei Manchester City weitermachen © SID

Eine Rückkehr zum FC Barcelona schloss Orobitg aus. Für Guardiola, von 2008 bis 2012 Cheftrainer bei den Katalanen, sei eine zweite Etappe im Camp Nou "derzeit unmöglich". Der frühere Trainer des deutschen Rekordmeisters Bayern München war mit City am Samstag durch ein 1:3 gegen den Favoritenschreck Olympique Lyon im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden - zum dritten Mal in Folge. In seinem ersten Jahr in Manchester war bereits im Achtelfinale Endstation gewesen.