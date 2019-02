Guardiola erwartet schwierige Aufgabe auf Schalke

Essen (SID) - Trotz der klaren Favoritenrolle erwartet Startrainer Pep Guardiola mit dem englischen Fußball-Meister Manchester City im Champions-League-Achtelfinale gegen Schalke 04 keine einfache Aufgabe. "Natürlich können sie zu Hause vor den eigenen Fans gewinnen. Da bin ich mir sicher", sagte der Coach vor dem Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Gelsenkirchen: "Aber wir haben ein anderes Spiel in Manchester."

Guardiola unterschätzt Schalke vor dem Hinspiel nicht © SID

Obwohl der Katalane in seiner Zeit bei Bayern München keine einzige Partie gegen die Königsblauen verlor, meinte er: "Es war immer kompliziert. Und die Champions League ist ein komplett anderer Wettbewerb als die Bundesliga. Es kann alles passieren." Die auf Rang 14 abgestürzten Gelsenkirchener erfüllten "in dieser Saison die Erwartungen nicht", sagte er, "sie sind in einer schwierigen Situation, aber die Qualität ist da." Schalke, in der Bundesliga seit vier Spielen ohne Sieg, ist gegen den Tabellenführer der englischen Premier League krasser Außenseiter.