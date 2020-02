Guardiola will bei ManCity bleiben: "Egal, was passiert"

Köln (SID) - Teammanager Pep Guardiola hat sich erstmals zur Europapokal-Sperre gegen seinen Klub Manchester City geäußert und sich klar zu einem Verbleib beim noch amtierenden englischen Fußballmeister bekannt. "Egal, was passiert, ich werde nächste Saison hier sein", sagte Guardiola nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im Nachholspiel der Premier League gegen West Ham United bei Sky Sports.

England: Guardiola stellt sich hinter Manchester City © SID

Zudem zeigte sich der 49-Jährige optimistisch, dass in dem Sachverhalt das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. "Wir sind optimistisch, dass die Wahrheit am Ende siegen wird und wir kommende Saison in der Champions League sein werden", sagte er: "Es ist noch nicht vorbei."

Das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatte City am vergangenen Freitag für die kommenden zwei Spielzeiten von allen Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen. Zudem wurde der Verein zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro verurteilt.

Der Klub, der weitestgehend im Besitz der Herrscherfamilie des Emirats Abu Dhabi ist, habe im Zeitraum zwischen 2012 und 2016 Sponsoreneinnahmen in der Bilanz überbewertet, erklärte das CFCB. Weiter habe City während den Untersuchungen nicht ausreichend kooperiert. Der Klub kündigte bereits den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS an.